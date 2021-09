POLÍCIA CIVIL PRENDE AUTOR DE FURTO NO BAIRRO FORMOSO E RECUPERA PRODUTOS EM CRUZEIRO DO SUL

- Publicidade-

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio dos investigadores do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais em Cruzeiro do Sul (NEPATRI) com apoio do Núcleo DRACO/DENARC, conseguiram prender na manhã desta quarta-feira (22), J. S. de 18 anos acusado de furto.

A prisão, resultado de uma investigação que identificou o autor do crime, foi efetuada em uma residência localizada no Bairro Formoso. Dentro do imóvel a equipe de investigação encontro todos os objetos que haviam sido furtados.

Diante dos fatos, investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Geral de Policia Civil de Cruzeiro do Sul para prestar esclarecimentos a autoridade policial que por sua vez confessou o crime.

Os produtos foram subtraídos de uma loja no ultimo domingo, dia 19, e todos recuperados pela Polícia Civil . Dentre os objetos recuperados estão várias máquinas de lavar, centrífugas e bicicletas.

O Departamento de Investigação dos crimes de roubos e furtos (NEPATRI) da Delegacia de Cruzeiro do Sul tem atuado de maneira pontual contra a receptação de produtos de roubados. É o comércio ilegal desses produtos que garante a retaguarda financeira para a existência de inúmeros roubos e furtos registrados na Delegacia de Cruzeiro do Sul.

Todos os produtos recuperados pela equipe de investigadores foram devidamente ressarcidos ao proprietário da loja.