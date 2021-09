POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA CONDUTOR ENVOLVIDO EM ACIDENTE NO BAIRRO PLACAS EM RIO BRANCO

- Publicidade-

Em menos de 24 horas a Polícia Civil identificou o condutor do veículo que atropelou a senhora Osmarina Amaral, na noite do dia 07 de setembro de 2021, por volta das 19 horas, no bairro Placas, em Rio Branco.

Trata-se de um idoso de 74 anos de idade que conduzia o veículo pela Rua Joaquim Macedo, via que, além de escura, está desbarrancando há quase 10 anos.

O idoso compareceu na manhã de hoje, 09 de setembro de 2021, na sede da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, no bairro Adalberto Sena, e prestou declarações.

Na ocasião o idoso disse que não viu a senhora Osmarina Amaral, tendo apenas sentido um impacto no veículo. Por ser local ermo decidiu não parar e seguiu para casa.

Foi identificado que na Carteira de Habilitação do idoso consta no campo de observações a letra “A”, sendo de difícil compreensão da sociedade. Em diligências constatou-se que a letra “A” se refere para o uso obrigatório de lentes corretoras (óculos).

Durante a oitiva o idoso narrou que não foi informado no DETRAN sobre a necessidade do uso de óculos.

Com a ajuda de familiares ao suspeitar que tinha atingido uma pessoa resolveu se apresentar na Delegacia de Polícia Civil onde foi instaurado um processo de investigação criminal para apurar os fatos.

“Ao tomar conhecimento dos fatos realizamos as primeiras diligências que ensejaram a identificação do proprietário do veículo, o qual compareceu com o condutor responsável pelo acidente, ocasião em que ambos foram ouvidos. Foram requisitadas perícias e analisados alguns aparelhos celulares”, concluir o Dr. Nilton Boscaro, Delegado de Polícia Civil Coordenador da 5ª DRPC.

A Polícia Civil realizará algumas diligências complementares e, ao final, remeterá o processo de investigação criminal para a justiça acreana.