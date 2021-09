Polícia apreende pássaros avaliados em mais R$ 59 mil reais

- Publicidade-

Durante as fiscalizações de rotina os agentes da Base Arpão (AM) apreenderam seis pássaros silvestres da raça Curió e um senhor de 57 anos foi detido. A embarcação vinha de Cruzeiro do Sul com destino à Manaus.

A embarcação abordada foi a “Comandante Kauan”. Ao todo os pássaros silvestres apreendidos estão avaliados em mais de 59mil reais.

Segundo a polícia; Enquanto era realizada uma revista na embarcação, os agentes encontraram os pássaros sendo transportados sem a devida documentação expedida pelo órgão ambiental competente. Após a abordagem o dono da embarcação foi encaminhado a Delegacia de Polícia civil da Base Arpão.