PMAC realiza 1° curso de Operações do ROTAM

Com o objetivo de formar profissionais aptos no patrulhamento tático motorizado, a Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, nesta quarta-feira, 8, no auditório da Faculdade Unimeta, a aula inaugural do 1° Curso de Operações do ROTAM.

O curso terá duração de 60 dias e contará com 46 alunos, sendo dois da Polícia Militar do Amazonas, 42 da PMAC e dois policiais penais do Acre.

Segundo o Secretário de Segurança, coronel PM Paulo Cézar Rocha, o curso tem um objetivo mais amplo, pois ele envolve a atuação das forças policiais que atuam de forma ostensiva, que são as rondas. “As doutrinas apresentadas são de extrema importância para todos os integrantes e espero que elas sejam multiplicadas aos demais”.

Aluno do curso, o primeiro tenente, Carlos Viga, destaca a importância para os profissionais. “É essencial, pois vai capacitar ainda mais a nossa frota e poderemos dá uma pronta resposta ao crime e só quem ganha com isso é a sociedade”.

Na oportunidade, foi realizada uma palestra sobre os 50 anos do Patrulhamento Tático no Brasil, ministrada pelo capitão Hillen Diniz. “Temos 50 anos de experiência, com erros, acertos e muitas evoluções, mas hoje conseguimos chegar a um resultado bom. Como aqui está com três anos de existência, tem um caminho a percorrer. É tentar trazer pra cá o que a gente evoluiu nesses 50 anos para conciliar e que eles consigam crescer e, daqui uns anos, comemorar 50 anos aqui também”, finaliza.