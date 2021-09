PMAC comemora dois anos de criação da Patrulha Maria da Penha

- Publicidade-

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou nesta terça-feira, 28, uma solenidade em comemoração aos dois anos de criação do Programa Patrulha Maria da Penha. O evento ocorreu no Centro Universitário Uninorte, e reuniu autoridades do Estado, representantes da rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, policiais militares da capital e do interior, e alunos do Curso de Formação de Soldados da PMAC.

Criada em 16 de setembro de 2019, por meio de termo técnico firmado entre o Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Acre, a Unidade tem como principal função a fiscalização das medidas protetivas de urgência em favor das mulheres vítimas de violência doméstica e/ou familiar. Ao longo de dois anos, a Patrulha já realizou mais de 4 mil visitas e atendeu mais de 1,2 mil mulheres vítimas no Estado.