Piloto de helicóptero sequestrado no RJ entrou em luta corporal com bandidos no ar

Dois homens sequestraram um helicóptero para resgatar um um preso do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. O caso, que aconteceu no último domingo (19), teve cenas dignas de grandes produções do cinema.

O piloto particular, que também é policial civil, entrou em luta corporal com os criminosos no ar antes de conseguir aterrissar a aeronave em segurança. “Imaginei que aquele pudesse ser meu último voo”, contou ele ao G1.

Luta corporal no ar

A ação que originou o sequestro começou com a contratação de Lopes para um passeio sobre a praia dos Ossos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O piloto e os passageiros decolaram no heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas e, antes de seguir viagem, fizeram uma escala em um heliponto no Recreio, para abastecer.

Lopes estranhou o comportamento dos passageiros na volta da viagem e resolveu questioná-los – o que forçou o início do sequestro. Os criminosos ameaçaram o piloto com uma arma e o detiveram com uma gravata – tudo isso em pleno voo. Eles pediram para que Lopes se dirigisse ao numa referência ao complexo penitenciário de Bangu.