A Pfizer e a BioNTech pediram nesta terça-feira aos órgãos reguladores dos Estados Unidos que autorizem a aplicação da vacina contra Covid-19 que desenvolveram em conjunto em crianças de entre 5 e 11 anos de idade.

O pedido feito à agência reguladora Food and Drug Administartion (FDA) vem em um momento de disparada nas infecções pela Covid em crianças, que chegaram ao pico no início de setembro, de acordo com dados da Academia Americana de Pediatria.