PF deflagra Operação Seabra e desarticula organização criminosa em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 22, a Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul deflagrou a Operação ‘Seabra”, que visa desarticular organização criminosa que atua no tráfico de drogas, nas cidades de Cruzeiro do Sul/AC, Mâncio Lima e Tarauacá.



Segundo a PF, as diligências investigativas foram realizadas em atividades integradas com a Polícia Civil do Estado do Acre, bem como com a Polícia Militar. Ao todo serão cumpridos 16 mandados judiciais da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, sendo 9 de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva, na cidade de Mâncio Lima, com aproximadamente 35 policiais.



A “Operação Seabra”, leva este nome tendo em vista que antes da localidade ter se tornado o município de Tarauacá, era conhecida como Vila Seabra, fundada em 1907.



Os mandados foram cumpridos a fim de encontrar mais indícios da participação dos envolvidos nas condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).