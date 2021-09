Pesquisadores identificam sinal de rádio emitido a partir do centro da galáxia

- Publicidade-

Pesquisadores identificaram a emissão regular e altamente polarizada de um sinal de rádio a partir do centro da galáxia.

Ela foi vista por seis vezes entre janeiro e setembro de 2020. O estudo foi publicado na revista The Astrophysical Journal.

A transmissão do sinal foi de 888 MHz com um grau de polarização é de 25%, considerada alta.

A detecção foi realizada a partir do telescópio Pathfinder, localizado no Observatório de Radioastronomia de Murchison, no oeste da Austrália.

O estudo foi continuado entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, com o telescópio MeerKAT, localizado na África do Sul, com um intervalo de 4 a 6 semanas. Entretanto, não foi mais identificado o sinal.

A fonte de detecção na galáxia chegou a um pico de densidade de fluxo de 5,6 mJy (equivalente a aproximadamente 50 MHz) no período.

Ela ainda estava altamente polarizada circularmente e com 80% de polarização linear. Mas desapareceu rapidamente dentro de um dia.

“Nós discutimos possíveis identificações incluindo uma estrela de baixa massa ou objeto subestelar com luminosidade infravermelha extremamente baixa, um pulsar com pulsos dispersos ampliados, um magnético transiente ou um transitório de rádio do Centro Galáctico”, explicam os pesquisadores.

“Nenhum desses explica totalmente as observações, o que sugere que pode representar parte de uma nova classe de objetos sendo descobertos por meio de levantamentos de rádio de imagem”, concluem.