Pesquisador afirma que ventania que ocasionou danos atingiu velocidade de 70 km/h

O pesquisador da Universidade Federal do Acre (Ufac), Alejandro Fonseca, revelou que a forte ventania acompanhada de chuvas que atingiu vários pontos da cidade chegaram a 70 km/h.

Na opinião do especialista, os ventos dessa magnitude podem, de fato, causar diversos danos materiais como o ocorrido na tarde de sexta-feira, 24. “Esses ventos que ocorreram nesta sexta são capazes de destelhar casas e derrubar estruturas”, declarou Fonseca ao G1.

O pesquisador contou que a chuva foi muito rápida, mas, muito intensa. “A ventania se estendeu por vários lados da cidade, na parte alta, foi bastante abrangente”, comentou.

A chuva que desabou na cidade ocasionou vários estragos, na ocasião, os hospitais Santa Juliana e Pronto-Socorro foram inundados, além disso, uma residência no bairro Cadeia Velha acabou caindo em via pública, por último, ocorreu uma queda de uma torre de internet na Rua Quintino Bocaiúva, no Bosque e o desabamento do teto do estacionamento de um supermercado.

Em meio aos destroços, o vento ocasionou queda de energia em alguns pontos de Rio Branco como por exemplo, no bairro Bosque e parte da Baixada da Sobral. Segundo os bombeiros, o temporal acabou gerando 61 ocorrências que precisaram ser atendidas em diversos pontos da cidade.