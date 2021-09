Pelé tem piora no quadro de saúde e volta para a UTI

- Publicidade-

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, teve uma piora em seu quadro de saúde nesta sexta-feira (17) e voltou para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Rei do futebol está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aos 80 anos de idade.

Não foram detalhadas as circunstâncias da piora e o que motivou a volta do maior jogador da história do futebol para a UTI. O hospital afirmou que atualizará o quadro médico de Pelé em boletim diário ainda nesta hoje.

Pelé saiu da UTI e passou para o quarto na última terça-feira (14). O ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira está internado desde o dia 31 de agosto, e passou por cirurgia para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito.