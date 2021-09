Pelé se recupera de maneira satisfatória após retirar tumor, mas segue na UTI

O tricampeão mundial Pelé segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido submetido a cirurgia no sábado para retirada de um tumor no cólon direito, mas está se recuperando de maneira satisfatória, informou boletim médico do hospital Albert Einstein nesta sexta-feira.

Pelé “vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade”, disseram os medicamentos responsáveis pelo ex-jogador no boletim.

Pelé, de 80 anos, foi internado na semana passada para ser submetido a exames de rotina que, segundo o ex-jogador, não tinham sido realizados antes devido à pandemia de Covid-19. Durante os exames foi identificado um tumor no cólon direito, que foi retirado e encaminhado para análise patológica.

Inicialmente, os médicos informaram que a expectativa era que o ex-jogador fosse transferido da UTI para um quarto na terça-feira. Apesar disso, Pelé disse em uma publicação no Instagram nesta sexta que sente-se melhor a cada dia.

“Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias”, afirmou.

“Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!”, acrescentou.

O tricampeão mundial com o Brasil nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970 vinha passando a maior parte do tempo em casa no Guarujá (SP) para se proteger da pandemia de Covid-19.

Ele foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

Em 2019, Pelé passou alguns dias internado em um hospital de Paris para tratar um quadro de infecção urinária diagnosticado depois de participar de um evento na cidade ao lado do atacante do Paris Saint-Germain e da seleção francesa Kylian Mbappé. Na volta ao Brasil, ele também passou alguns dias no Einstein.

Além disso, Pelé já esteve hospitalizado nos últimos anos devido a problemas na próstata e no rim.