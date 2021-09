PASSIONAL: Jovem é atacado a tiros pela ex-mulher e atual marido dela

- Publicidade-

A mulher tinha ido embora de casa um dia antes

Werlisson N. S., 18, sofreu ataque a tiros nesta terça-feira (28) em uma residência no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho (RO).

Os autores do crime seriam a ex-mulher da vítima e o atual marido dela. O jovem disse que tinha separado um dia antes da mulher e hoje ela teria ido até a residência com o atual companheiro dela.

A acusada chamou o ex na frente de casa e quando ele saiu foi atacado a tiros. O atual marido da acusada passou a disparar contra a vítima que saiu correndo, mas foi atingida com um tiro no tórax.

O casal criminoso fugiu na sequência e a vítima foi socorrida para o posto de saúde do distrito. A Polícia Civil seguirá no caso.