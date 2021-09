Partida entre Brasil e Argentina é interrompida por descumprimento de protocolos sanitários

- Publicidade-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu, na tarde deste domingo, 5, na Arena Corinthians, o jogo entre Brasil e Argentina, a partida faz parte da 6ª rodada das Eliminatórias da América do sul para a copa do Mundo de 2022. A ação se deu por descumprimento de protocolos sanitários.

De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, quatro jogadores argentinos, que estavam em campo, apresentaram uma declaração de saúde do viajante e neste documento constava que eles não haviam passado por três país (África, Reino Unido e Índia), que estão restritos na contenção da pandemia. No entanto, ao verificar os passaportes desses mesmos jogadores que eles estiveram em um desses territórios.

“Quando a situação foi verificada, esses jogadores tiveram a orientação de permanecerem isolados para serem deportados. Entretanto, eles se deslocam para o estádio e entram em campo, fazendo uma sequencia de descumprimentos”, diz Torres.