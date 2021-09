Parceria: GIRO em apoio ao Judiciário prende homem com um mandado de prisão em aberto

- Publicidade-

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Guarnição do GIRO, na noite desta quarta-feira, 22 de setembro do ano corrido, estava em patrulhamento na Av. Maria José de Oliveira, Conj. Universitário, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.

A guarnição realizou a abordagem e durante a consulta no sistema via COPOM, constou, em desfavor do mesmo, um mandado de prisão.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem sendo algemado por fundado receio de fuga. O foragido, em condições normais, foi encaminhado a Especializada para serem tomadas as providências legais