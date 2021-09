Pancadaria em partida de futebol acaba com policial sacando arma de fogo contra árbitro no Acre

- Publicidade-

Uma partida de futebol amador realizada na tarde dessa domingo, 26, na Vila Benfica, em Rio Branco, terminou com agressão e um policial militar sacando uma arma de fogo durante a confusão.

De acordo com Erinaldo Moraes, presidente da Associação União Vila Benfica e organizador do campeonato no bairro, a partida transcorria normalmente quando o policial Josimar Pinto do Nascimento, que jogava em uma das equipes, teria sido expulso.

Após a expulsão, Josimar teria iniciado uma discussão com o árbitro e a agressão verbal rapidamente passou para agressão física. O mais grave é que, de acordo com Edinaldo, Josimar sacou uma arma no meio da confusão, em um local onde havia crianças e idosos.

“Eu imagino um policial desses nas ruas. Como é que um cidadão saca uma arma sem necessidade, no meio de um monte de crianças e idosos que foram assistir ao jogo?”, indagou Erinaldo.

Nas imagens, é possível ver a hora em que uma outra pessoa, que segundo Erinaldo também é policial, pega a arma de Josimar e a coloca na cintura. “Se não fosse o outro policial, ele teria matado o árbitro”, afirma.

Wayne, o árbitro, conta como a confusão aconteceu. “Quando ele foi expulso, ele me xingou e eu o xinguei de volta. Aí um parente dele me acertou um tapa no rosto e ele também me agrediu. Eu tentei me defender, mas até com coronhada ele me bateu”, conta.

A reportagem do ac24horas conseguiu o telefone de Josimar, mas até o fechamento desta matéria, o telefone estava desligado. O espaço segue aberto para que o PM possa contar sua versão dos fatos.

Na manhã desta segunda-feira, 27, Erinaldo levou o árbitro, Wayne Ezyr do Nascimento, para registrar um Boletim de Ocorrência, além de fazer um exame de corpo delito. O presidente da associação também vai entregar um ofício ao Comando da Polícia Militar e à Corregedoria da PM pedindo que providências sejam adotadas.

Veja o vídeo: