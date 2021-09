Pacientes reclamam falta de médicos para realização de ultrassonografia na maternidade

- Publicidade-

Pacientes que buscaram atendimento na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (AC), entraram em contato com a equipe do site Ecos da Notícia para denunciar a falta de médico para a realização de exames de ultrassonografia na unidade.

“Realizei meu pré-natal e o médico pediu para eu marcar uma ultrassonografia, pois minha gestação é de risco e nesta fase final preciso de acompanhamento semanal. Só que, ao chegar para marcar, a atendente disse que não estava marcando e que os médicos responsáveis estavam todos de férias. Como o único hospital responsável por esse tipo de acolhimento deixa que todos os profissionais entrem de férias assim?”, questiona uma das pacientes.

Outra gestante relatou ainda que está sentindo fortes dores e que foi mandada pra casa sem a realização do exame. “Não me sinto bem e busquei por atendimento, o médico disse que tudo indica que terei prematuro, mas que não tem vaga na UTI para o meu bebê. O médico me pediu para marcar ultrassom e, também, fui informada que não tem profissional para realizar. É uma falta de respeito”, lamenta.

Procuramos a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) que nos informou que a denúncia não procede. E relatou ainda, que, de acordo com a gerência do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmac), a escala de médicos plantonistas de ultrassonografia é completa, e todos os médicos escalados, cumprem essa escala normalmente, ou seja, não há falta de médicos ultrassonografistas na Maternidade Bárbara Heliodora.

No entanto, as pacientes rebatem a informação alegando, que precisaram realizar o exame na rede particular. “Fiz uma ultrassom particular para saber como está a saúde do meu bebê, se tem médico para realizar o exame, qual motivo a atendente disse que não tinha?”.