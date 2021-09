Os países devem priorizar mulheres grávidas que amamentam para as injeções de COVID-19 -PAHO

- Publicidade-

Os países das Américas devem priorizar mulheres grávidas e lactantes na distribuição de injeções de COVID-19, afirmou a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) nesta quarta-feira, elogiando a capacidade das vacinas de proteger as mulheres e seus bebês .

“A OPAS recomenda que todas as mulheres grávidas após o primeiro trimestre, assim como aquelas que estão amamentando, recebam a vacina COVID-19”, disse a Diretora da OPAS, Dra. Carissa Etienne, durante o briefing virtual semanal da organização.

Mais de 270.000 mulheres grávidas tiveram COVID-19 nas Américas e cerca de 1% morreram, disse ela, acrescentando que no México e na Colômbia a doença é a principal causa de mortes maternas este ano.

“No México, onde as mulheres grávidas foram priorizadas para vacinação por algum tempo, nem uma única mulher vacinada morreu de COVID durante a gravidez”, disse Etienne.

Os países também devem garantir que as mulheres grávidas tenham acesso a cuidados pré-natais, disse Etienne. Pelo menos 40% dos países regionais relataram interrupções nos cuidados maternos e neonatais durante a pandemia.

Apenas 28% das pessoas na América Latina e no Caribe foram totalmente vacinadas contra o COVID-19 até agora, disse Etienne, acrescentando que os números da vacinação variam amplamente, com um quarto dos países regionais ainda sem vacinar 20% de sua população.

Guatemala e Nicarágua estão atualmente com menos de 10% de cobertura vacinal, enquanto a Venezuela está com pouco mais de 11%. Menos de 1% da população do Haiti foi vacinada contra COVID-19.

O conselheiro de Doenças Virais Emergentes da OPAS, Jairo Mendez Rico, juntou-se a outras autoridades de saúde para minimizar as preocupações sobre a variante Mu do vírus descoberta pela primeira vez na Colômbia, dizendo que ainda não há evidências sólidas de que seja mais transmissível ou letal do que outros.

Todas as vacinas COVID-19 disponíveis atualmente têm sido eficazes na proteção contra a variante, que circula nas Américas desde janeiro, disse ele.