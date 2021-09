Operação Independência da PRF ocorre nas rodovias federais do Acre até terça-feira (7)

- Publicidade-

Ações começaram na sexta-feira (3) e seguem até o dia 7 de Setembro, com o fim do feriado prolongado.



Fiscalizações seguem até a terça-feira (7) —

Com ações de fiscalização e orientação sendo realizadas desde a última sexta-feira (3) nas rodovias federais do Acre, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue com a Operação Independência nas rodovias federais que cortam o estado do Acre até dia 7 de setembro.

O Acre conta com um feriado prolongado, já que neste domingo é a data que marca o feriado do Dia da Amazônia e o governo decretou ponto facultativo no estado no dia 6 de setembro, nesta segunda-feira (6), emendando com o feriado de 7 de setembro.

A PRF informou que as equipes atuam em pontos diferentes das BRs 364 e 317, fiscalizando principalmente casos de embriaguez ao volante. Neste final de semana, serão feitas fiscalizações do período de 18h do sábado (4), às 6h deste domingo (5). O balanço deve ser apresentado no final da operação.

A ação é para promover a segurança viária para reduzir o risco de acidentes e também minimizando a gravidade dos que por acaso ocorram. Visa, também, aumentar a sensação de segurança nas rodovias com enfrentamento à criminalidade.

Durante os feriados, há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar aumento na quantidade de acidentes graves, de feridos e até de mortos.