OPERAÇÃO HÓRUS: Denarc prende passageiro de ônibus levando um quilo e meio de skunk para o Acre

Agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc) durante a realização da Operação Hórus na madrugada deste sábado (04) prenderam Vitor M. F., flagrado com uma quilo e meio de maconha skunk em um ônibus interestadual no entroncamento das BR’s 364 e 425, na região de Abunã, em Porto Velho (RO).



O acusado no momento da abordagem fingiu estar dormindo, mas teve de descer do ônibus e foi revistado. Em uma bolsa dele, os policiais apreenderam a droga que estava em formato de bisnaga. Vitor confessou que estava levando a droga para o Acre.

O acusado foi levado à Central de Flagrantes e na delegacia acabou sendo descoberto que ele usava documentos falsos.



Vitor ficou preso à disposição da Justiça.