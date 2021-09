Operação da polícia civil prende principal suspeito de furtar mais de R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), em bens de empresária

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira, dia 27 de setembro, a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, prendeu L. R. C. F, de 31 anos.

O alvo é o principal suspeito de ter arrombado veículo e furtado diversos bens no interior do carro de uma pessoa que atua no ramo empresarial.

O fato ocorreu no final da tarde de 11 de setembro. Na ocasião, o suspeito levou a bolsa que estava dentro do carro da vítima e efetuou diversas compras utilizando o cartão de crédito que havia encontrado dentro da bolsa.

Estima-se que o prejuízo da vítima foi de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Após as diligências iniciais, foi descoberto o local exato em que o suspeito se encontrava.

Com a autorização judicial correspondente, foi realizada busca na residência do suspeito, onde foi encontrada uma pistola Taurus calibre 380, com 10 munições dentro do carregador.

Tal fato contribuiu significativamente para demonstrar o grau de periculosidade do investigado, o qual inclusive já foi preso por homicídio.

O Delegado de Polícia, Lucas Pereira, disse: “Graças ao trabalho investigativo da polícia civil, nós conseguimos segregar mais um indivíduo perigoso da sociedade. A equipe da 2ª DRPC agora trabalha para localizar outros envolvidos com o fato e o restante dos bens furtados da vítima”, finalizou Delegado Lucas.