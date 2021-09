Operação Coruja: Para reduzir furtos na área comercial de Cruzeiro do Sul, Forças de Segurança vão intensificar rondas no centro

- Publicidade-

Nos últimos meses o número de furtos no comércio do centro da cidade tem aumento significante. Um dos motivos pode ser o número de usuários de drogas que vivem pelo centro em total abandono.

O que se sabe é que nem as câmeras de segurança e o barulho ensurdecedor dos alarmes intimidam os autores dessa prática. O que resta para o comerciante é o prejuízo e a insegurança. “Infelizmente tem acontecido bastante arrombamentos nas lojas pela madrugada, e pela manhã o dono do estabelecimento se depara com vidros quebrados, vitrine quebrada e muitos produtos furtados”, relatou o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul.

O presidente da associação comercial de Cruzeiro do Sul, Luíz Cunha diz que uma reunião foi realizada com as forças especiais, Ministério Público e exército para adotar medidas de combate a esses delitos. “A gente tem procurado no meio empresarial conversar bastante e pensado em alternativas e soluções para o problema e o caminho é procurar a segurança pública”.

A polícia militar iniciou na última segunda-feira, a Operação Coruja, visando intensificar o patrulhamento na região central durante a madrugada. “A policia militar está atenta com base nessa ascendência de crime e montamos uma operação especifica para combater e fazer intervenções diretas naquela região no horário em que estão acontecendo os crimes”, disse Coronel Evandro, Comandante do 6 Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.