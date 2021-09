Operação Coruja da Polícia Militar realiza dois flagrantes de furto na área comercial de Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, afirmou que a Operação Coruja tem como foco, fazer o combate direto durante as madrugadas, principalmente no centro da cidade que estava sendo local de arrombamentos e furtos.

A Operação conta com 9 policiais do serviço ordinário e 7 específicos da ação, fazendo o patrulhamento e abordagens, que são intensificadas, na área comercial, no período das 21 horas até as 3 da madrugada .

Nesse final de semana dois flagrantes de furtos foram realizados. “As guarnições no local se depararam com dois grupos de criminosas em ação de invasão em alguns comércios. Eles foram contidos pela polícia militar”.

Ainda segundo o comandante da Polícia Militar, esses grupos que vem realizando furtos no centro da cidade são pessoas viciadas, que moram no centro da cidade. “Estamos atentos e prosseguindo com a operação, sendo que nós não temos uma previsão de encerramento. É um problema que vai além da ação policial, já que os roubos são cometidos por moradores e usuários de drogas, para o sustento do vicio. “É um problema que requer o envolvimento de órgãos como o Ministério Público e outros , porque não é só policial. É social ” .