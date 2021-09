OPERAÇÃO CANAÃ: Draco segue com ação contra invasores e apreende centenas de munições

- Publicidade-

Segundo o Diretor-Geral da Polícia Civil, Dr. Samir Fouad Abboud, “este é mais um resultado que vai na contramão da impunidade aos crimes já perpetrados em razão dos conflitos agrários”

As Delegacias de Repressão ao Crime Organizado – Draco 2 e Draco 1, realizaram a apreensão de 1951 munições de diversos calibres, 76 estojos de recarga e outros suprimentos, como espoletas, chumbo e pólvora, em decorrência da continuidade das investigações da Operação Canaã – Fase Paiol.

Os artefatos bélicos foram localizados em um terreno na zona Norte de Porto Velho (RO) e pertenciam a um dos investigados que atuava ramo empresarial de comércio de armas fogo, praticando-se, paralelamente, a mercancia ilegal de armas e munições letais de diversos calibres.

O Secretário de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania, Coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá salientou o viés preventivo desta importante apreensão: “certamente o enfraquecimento do poderio bélico evitará que as organizações criminosas investigadas se equipem nesse momento e se insurjam contra as forças policiais que continuam unidas e destacadas para esta missão”

