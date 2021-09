Olimpíadas tiveram 5 vezes mais internados por Covid do que o divulgado

- Publicidade-

Os casos de Covid-19 durante as Olimpíadas de Tóquio podem ter sido muito maiores do que os que foram divulgados inicialmente. Nesta quarta-feira (29), o Comitê dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 divulgou uma retificação no número de pessoas internadas por Covid-19 durante as Olimpíadas.

Agora, a organização fala que houve cinco vezes mais hospitalizações relacionadas ao evento esportivo do que fora divulgado anteriormente. Ao todo, 25 pessoas precisaram desse tipo de atendimento. Antes, o comitê havia informado cinco casos, conforme a Folha.

“Os cinco primeiros que relatamos foram o número de residentes no exterior que foram hospitalizados. Nós divulgamos esses números para avaliar quanto as pessoas do exterior sobrecarregariam o sistema médico”, justificou presidente-executivo do comitê, Toshiro Muto.

Segundo a Folha, os primeiros dados se referiam apenas a estrangeiros ligados às Olimpíadas e às Paralimpíadas. No entanto, 20 japoneses também deram entrada em hospitais na ocasião.

Além disso, 529 pessoas associadas aos dois eventos tiveram resultados positivos para a Covid-19, de 1º de julho a 8 de setembro. O Japão recebeu mais 11.500 atletas durante as Olimpíadas e cerca de 4.400 nas Paralimpíadas.