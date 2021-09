OCA implantará política de atendimento ao cidadão na Fundhacre

- Publicidade-

A Política de Atendimento ao Cidadão, estabelecida no Acre por meio do decreto n° 3.357 de 2008 e cuja implantação nos setores públicos é de responsabilidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA), chegará a mais um órgão governamental, desta vez, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre). O decreto se baseia no princípio constitucional de que todos os cidadãos são iguais perante a lei, com direito, por parte do Estado, a um atendimento de qualidade, prestado com atenção, cortesia e respeito.

Em julho, a equipe responsável pela implantação do programa esteve reunida com o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, para tratar da implementação da Política de Atendimento ao Cidadão e do melhoramento dos processos e fluxos nos setores da Fundação.

Após uma série de estudos e pesquisas naquela unidade de saúde, baseada em visitas monitoradas e espontâneas, a equipe da OCA produziu um relatório de diagnóstico situacional, que foi apresentado na sexta-feira, 17, à equipe da Fundhacre, estabelecendo os pontos mais críticos do acolhimento da unidade.

A equipe apresentou, ainda, proposições de melhorias, que devem ser implantadas ainda este ano. “Neste primeiro momento, será proposta uma melhoria nos fluxos de atendimentos voltados à recepção e acolhimento do cidadão”, explica Anderson Cogo, chefe do Departamento da Política de Atendimento da OCA.

A diretora técnica da OCA, Francisca Brito, explica que a unidade está reunindo esforços para implantar gradualmente a Política de Atendimento na instituição e expandir a melhoria a todos os órgãos do Estado nos próximos anos. “A iniciativa faz parte do desejo do governador Gladson Cameli em garantir que o cidadão acreano tenha acesso ao melhor atendimento possível”, disse a diretora.