Número de internados com Covid 19 tem alta em Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul, que chegou a ter 1 paciente com Covid 19, nesta segunda-feira, 6, tem 8 internados no Hospital de Campanha: 7 na clínica Covid e 1 UTI. Este é o maior número de internados dos últimos dias no Hospital que atende exclusivamente os doentes pelo Coronavirus .Desde a segunda quinzena de agosto os números estavam em baixa, chegando a zerar a Unidade de Terapia Intensiva.

Mesmo sem registro de mortes causadas pela infecção, o aumento no número de internados, deve acender a luz vermelha da direção do Hospital, que já começa a demitir colaboradores.

O governador Gladson Cameli já anunciou para este mês, o desmonte do Hospital de Campanha do município, caso os casos se mantenham em baixa . Mas não deu data para a desmobilização total da estrutura, que também vai acontecer em Rio Branco.