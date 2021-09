Nove pessoas são hospitalizadas após comerem queijo coalho no Amazonas

- Publicidade-

Nove pessoas foram parar no hospital após terem consumido queijo coalho em duas panificadoras situadas no município de Itapiranga, no interior do Amazonas.

Os pacientes chegaram à unidade com sintomas como enjoo e vômito. Todas tinham consumido o produto que foi recolhido pelo Departamento de Vigilância Sanitária do município para passar por análise.

Durante o procedimento de apreensão, os estabelecimentos foram notificados após os técnicos constatarem irregularidades no queijo.

Um laudo com o resultado da análise deve ser divulgado em alguns dias pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM).