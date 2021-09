NOTA DE ESCLARECIMENTO sobre a não instalação de tomógrafo em Hospital do Juruá

- Publicidade-

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) esclarece sobre a instalação do novo tomógrafo no Hospital Regional do Juruá que,

devido a qualidade do equipamento e a estrutura existente no hospital foi necessária a construção de um novo espaço para instalação do mesmo, sendo esse local um complexo para realização de diagnostico por imagem.

Salienta, ainda, que a maioria dos materiais não são adquiridos no Acre, havendo necessidade de busca em outros estados, por meio de encomenda, com tempo moroso pra entrega por serem, muitas vezes, produzidos sob medidas especificas.

Por ser uma estrutura nova, foi necessário não só a parte de estruturação civil, mas também redimensionamento elétrico de toda a instituição para que não houvesse comprometimento das demais áreas do hospital, sendo o projeto executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Explica ainda que com a conclusão dos projetos arquitetônico e elétrico será realizada a vistoria técnica da fabricante e, o agendamento das 3 etapas da instalação (mecânica, eletrônica e capacitação) o que poderá ser concluída nos próximos 50 dias.

Outro ponto que cabe deixar explícito é o fato de não deixar a unidade e, consequentemente a população, descoberta desse tipo de exame, tanto com o tomógrafo existente na unidade quanto com o contrato, por meio de processo licitatório para cobertura da Rede estadual de saúde, tal qual é realizado nas unidades da capital.

Por fim, esta Secretaria deixa claro seu comprometimento com a saúde da população acreana e não tem medido esforços para cumprir e conseguir oferecer o melhor atendimento a todos que assim necessitem.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre