No feriado da Independência, governo faz mutirão de vacinação contra Covid-19 em Rio Branco

Durante o mutirão “Vacinação da Independência” vão ser aplicadas a primeira e segunda doses do imunizante para pessoas com idade a partir dos 12 anos, segundo informou o Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis para tomar a vacina.

O mutirão ocorre no dia da Independência que vai contar ainda com ato de hasteamento de bandeira do Brasil. Segundo a Sesacre, o objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal, principalmente de pessoas que precisam completar o ciclo com a segunda dose.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 953.833 doses de vacinas e foram aplicadas 698.699 doses na população até domingo (5). Das doses, 479.057 pessoas tomaram a primeira dose, 207.905 a segunda e 11.737 a dose única. Rio Branco aplicou 319,1 mil doses e Cruzeiro do Sul 95,4 mil.