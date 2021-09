No Acre, Policia Civil prende 15 pessoas, por crimes de homicídio, organização criminosa, roubo e violência doméstica

- Publicidade-

A Polícia Civil do Estado do Acre, como parte do planejamento estratégico de enfrentamento à criminalidade e à violência, cumpriu diversos mandados de prisão contra pessoas que impactavam na alta da violência na capital acreana.

Nos últimos trinta dias trinta, sob a coordenação do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), o Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu quinze pessoas envolvidas em crimes como: homicídio, tráfico, roubo majorado, furto, violência doméstica e organização criminosa.

Dentre os presos está H. J. C. O., de 20 anos, com mandado de prisão em aberto pelo crime de organização criminosa. O mandado foi expedido em 2020 pela Comarca Feijó e a ordem foi cumprida na manhã desta quarta-feira, 08 de setembro.

A equipe do NECAP logrou êxito em descobrir o esconderijo do investigado e prendê-lo, em flagrante, numa propriedade rural localizada na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco. No momento da prisão o investigado estava em posse de duas armas de fogo, calibre .22 e várias munições do mesmo calibre.

Em balanço geral dos 30 dias, foram capturadas 15 pessoas, dessas, algumas com envolvimentos em organizações criminosas, considerados de alta periculosidade com posição de liderança dentro dos grupos criminosos que estavam soltos, foragidos da justiça.

As ordens judiciais foram expedidas pela justiça do Acre, em processos já transitado e julgado, com sentença definitiva pelos crimes supracitados. O Núcleo Especializado em Capturas da Polícia Civil vem atuando de forma incessante, buscando retirar de circulação pessoas que impactam na alta da violência deste estado.