No Acre, Manoel Urbano é a cidade com maior cobertura vacinal contra Covid no Acre com 97,52%

Dados do governo mostram que o município Manoel Urbano é o que possui o maior índice até o momento, com 97,52%.

O Estado do Acre está com uma média de 82,38% de cobertura vacinal com as duas doses contra a Covid-19 já aplicadas.

Acrelândia e Rio Branco também estão com alto percentual de vacinação, com 89,16% e 82,47%, respectivamente. Na maioria das cidades acreanas a média de imunização é de 80%.

Nos municípios com os menores percentuais, como é o caso de Capixaba, a coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI) garante que irá intensificar as ações, que vão desde oferecer comodidade na disponibilidade das vacinas até a conscientização das pessoas sobre a importância de procurar se vacinar com as duas doses.