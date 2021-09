No AC, engenheiro desenvolve filtro de carvão ativado com sementes de açaí para tratar água

O engenheiro explica ainda que a ideia de criar o filtro veio para desenvolver um produto com matéria-prima encontrada no estado e que não precisasse ser trazida de outras localidades.

“A Funasa desenvolveu um filtro para comunidades isoladas utilizando zeólitas, que é um tipo de pedra extremamente porosa, porém, ela é extraída do nordeste e o valor é caro. Quando vi esse protótipo, pensei: ‘Será que consigo fazer um filtro com materiais 100% do Acre? Então, comecei a pesquisar na alguns meios de filtrar a água, nisso, as sementes foram a matéria-prima utilizada para a produção do carvão”, falou.