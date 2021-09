Nicolau faz visita de cortesia e destaca mudanças na Fundação Hospital do Acre

- Publicidade-

O deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), fez uma visita à Fundação Hospital do Acre.

A Fundhacre, que é o maior complexo de hospitais do Acre, que conta com o Hospital das Clínicas, Hospital do Idoso e Hospital do Câncer, realiza milhares de procedimentos diários como consultas, exames e cirurgias eletivas.

Nicolau foi recebido pelo diretor geral da Fundhacre, João Paulo Silva, e percorreu as dependências da unidade de saúde, cumprimentou funcionários e conheceu servidores como a enfermeira Izanete Silva, que agora no início de setembro completou três décadas de serviços prestados à Fundação Hospital. “As coisas têm melhorado. O nosso trabalho na enfermagem que não estava andando, hoje tá fluindo e está de parabéns o nosso diretor João Paulo e toda sua equipe”, disse a servidora.

Nicolau agradeceu ao convite e destacou o bom momento que vive a unidade de saúde. “Parabenizar pelas mudanças que estão ocorrendo. O que percebemos é essa unidade, que é referência, fazendo um atendimento ainda mais humanizado, e isso faz toda a diferença.E é preciso estender os parabéns à todos os servidores porque ninguém faz nada sozinho”, disse Nicolau.

João Paulo agradeceu a visita do presidente da Aleac e destacou a proximidade com o Poder Legislativo. “Queria agradecer ao deputado Nicolau pela visita produtiva na manhã de hoje. Muito bom a gente poder mostrar as mudanças que estão acontecendo aqui e verificar essa proximidade do parlamento com os servidores públicos”, disse o gerente geral da Fundhacre.