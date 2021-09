Neto de Luciano do Valle continua em coma após ser baleado na cabeça em assalto

- Publicidade-

O empresário Lucas do Valle, neto do narrador Luciano do Valle, segue em coma após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Fernanda do Valle, tia de Lucas, atualizou o quadro do sobrinho em uma rede social.

– O Lucas continua em coma, em estado grave, mas o seu coração ainda está lutando! Aproveito para agradecer cada mensagem, cada oração, cada carinho, cada abraço mesmo que virtual – escreveu.

Vídeos de câmeras de segurança mostram a ação dos homens que balearam. No conteúdo das imagens obtidas pela polícia, é possível identificar dois homens passando de moto no local do crime. Enquanto o piloto da moto vigia, o outro criminoso dispara contra Lucas e sai em fuga. Na sequência, retorna e rouba o carro do empresário.

Segundo o ‘Uol’, o caso foi protocolado como tentativa de latrocínio e localização/apreensão e entrega do veículo. A investigação ocorre no 17º Distrito Policial, em Ipiranga.