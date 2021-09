Neném Almeida solicita que Gladson baixe alíquota do ICMS dos combustíveis no Acre

- Publicidade-

Na sessão deliberativa desta quarta-feira, 15, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Neném Almeida (Podemos) voltou a falar da situação enfrentada pela população acreana que continua a pagar pelo preço mais alto do combustível.

Almeida deixa claro que sabe da importância da arrecadação de impostos para a manutenção dos serviços prestados pelo Poder Executivo, especialmente em um estado carente como o Acre. Entrando, na sua opinião, é de extrema importância haver equilíbrio e esse assunto precisa ser discutido seriamente pelo governo e a Assembleia Legislativa.

“Infelizmente o Estado do Acre ainda é carente financeiramente. Não tivemos a prometida transformação no agronegócio e continuamos a depender muito de repasses e operações de crédito. Porém, a balança precisa equilibrar, o acreano não aguenta mais pagar tão caro pelo combustível. As discussões extremistas precisam dar espaço para um debate sério. E esse debate precisa ser focado no que concerne à esfera estadual, não adianta absolutamente nada discutir o que está fora disso” destacou o parlamentar.

No mês de agosto o governador do Distrito Federal tomou a iniciativa de encaminhar para a Câmara Distrital, entidade similar a Assembleia Legislativa em nosso estado, um projeto que propõe a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do combustível.

A proposta prevê uma redução de 10% no preço da gasolina. “Já disse isso e volto a repetir, não adianta discutir sobre a dolarização do barril ou sobre os impostos federais. Fazer isso representa que a Administração Pública Estadual está simplesmente lavando as mãos para a situação enfrentada pelo povo acreano. A ajuda não virá do governo federal. Precisamos tomar providências aqui e agora”, finalizou Neném Almeida.