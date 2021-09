Nego do Borel é intimado a depor sobre tentativa de estupro

- Publicidade-

Nego do Borel terá de prestar esclarecimentos à Polícia Civil de São Paulo diante das acusações de tentativa de estupro em sua passagem por A Fazenda 13, de onde foi expulso na noite de sábado (25).

“O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. A unidade analisa as imagens dos fatos e realizará a oitiva do suspeito. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial”, disse a assessoria de imprensa em nota, segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Assim que deixou o confinamento do programa da Record, Nego voltou ao Rio de Janeiro, onde mora, e já está sob os cuidados de sua mãe, Roseli Viana, que defendeu o filho com unhas e dentes sobre as acusações que o fizeram deixar a competição.

A polémica envolvendo Nego do Borel e Dayane começou após a festa Glow in The Dark, de sexta-feira (24). Eles deitaram na mesma cama e, alcoolizados, foram orientados por colegas de confinamento a dormirem separados.

Nas imagens compartilhadas na internet, o cantor mostrou resistência à ideia. No fim, eles dormiram juntos e até agitaram os edredons, mas supostas falas da modelo pedindo que Borel parasse a atividade sexual caíram nas redes, gerando grande repercussão na web.