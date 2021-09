“Não vamos acolher nenhum afegão”, diz chanceler da Áustria

- Publicidade-

O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, afirmou que seu país não acolherá “nenhum afegão em fuga” enquanto ele estiver no poder. A declaração foi dada em entrevista ao jornal italiano La Stampa e confirma a postura ‘linha dura’ do governo austríaco desde a volta do Talibã ao poder no Afeganistão.

“Está claro para todos que a política de 2015 sobre os refugiados não pode ser a solução, nem para Cabul, nem para a União Europeia”, acrescentou Kurz, em referência à crise migratória que levou centenas de milhares de refugiados para a UE em 2015. Segundo Kurz, a Áustria já acolheu “44 mil afegãos nos últimos anos” e tem a “quarta maior comunidade afegã no mundo, se considerarmos a distribuição por número de habitantes”. “A integração dos afegãos é muito difícil e exige um gasto de energia que não podemos nos permitir”, disse. Para o chanceler, a Europa deve exercitar uma “pressão maciça sobre o Talibã para que eles respeitem os direitos humanos” e fornecer ajuda aos países que fazem fronteira com o Afeganistão – uma forma de evitar que refugiados tentem chegar ao velho continente.