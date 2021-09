‘Não seja um Jair Bolsonaro’, posta prefeito de Nova York

- Publicidade-

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, voltou a provocar o presidente Jair Bolsonaro. Em uma publicação em seu twitter, na noite desta quinta-feira, 23, o norte-americano escreveu: “Não seja um Jair Bolsonaro, seja um Harry e Meghan. Vacine-se”.

A comparação do prefeito foi em relação ao príncipe britânico Harry e sua esposa Meghan Markle, que passaram recentemente a apoiar o acesso igualitário de vacinas contra a covid-19 pelo mundo.

As ironias e ataques do prefeito de Nova York começaram na última segunda-feira, 20, pelo fato de Bolsonaro ser o único líder do G20 a participar da Assembleia-Geral da ONU a não estar vacinado contra a covid-19. Na oportunidade, o mandatário afirmou:

“Precisamos mandar uma mensagem a todos os líderes mundiais, incluindo mais notavelmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, precisa estar vacinado. Se não quiser ser vacinado, não incomode vindo, porque todo mundo deveria estar junto”, disse de Blasio em uma transmissão de vídeo.

E na última quarta-feira, 22, de Blasio ironizou também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao comentar a notícia de que o brasileiro havia testado positivo para a covid-19 na cidade americana.