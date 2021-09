NÃO RESISTIU: Jovem que sofreu acidente por causa de buraco na rua, morre na UTI do Pronto Socorro

- Publicidade-

O jovem Juan Oliveira do Nascimento, que tinha 19 anos, teve a morte confirmada neste domingo (26), após passar 12 dias internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O rapaz sofreu um grave acidente de moto no feriado de 7 de setembro, em Rio Branco, e desde então vinha lutando pela vida no hospital.

Amigos de Juan relataram à Folha do Acre que ele caiu de moto ao passar por um buraco e acabou sofrendo diversos ferimentos pelo corpo. A vereadora Lene Petecão (PSD) emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento de Juan.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do Jovem Juan Oliveira do Nascimento. Nesse momento de dor, venho me solidarizar com todos os familiares e amigos, que se encontram inconsoláveis, expressando minha condolências pela perda”, escreveu a parlamentar.