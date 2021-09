Não é golpe: servidores da prefeitura estão recebendo mensagens de abertura de contas no BB

- Publicidade-

Servidores da prefeitura de Rio Branco estão recendo SMS, desde o último sábado, 11, com informações que contas foram abertas em seu nome, no Banco do Brasil, e que devem aguardar o recebimento do cartão e senha para acessar o aplicativo.

Nossa reportagem entrou em contato com o superintendente do Banco do Brasil S/A, Márcio Carioca, que nos confirmou o envio das mensagens, tanto por SMS como por e-mail.

De acordo com carioca, está sendo iniciado um processo de transferência de contas e eles estão fazendo a parte inicial que é o envio de mensagens. E que o banco está preparando uma ação, para acontecer ainda este mês, com atendimento em órgãos da prefeitura.

Além disso, ele ressalta que os novos clientes não precisam se preocupar caso queiram manter seus salários nas instituições que já recebem, pois podem fazer portabilidade. Assim como quem tem empréstimo no atual banco pode transferi-lo para o Banco do Brasil.

A Prefeitura de Rio Branco (PMRB), recentemente, contratou o Banco do Brasil (BB), pelo valor de R$ 16 milhões de reais, para cuidar da folha de pagamento em conta corrente dos servidores municipais.