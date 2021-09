NÃO CABE: Vídeo mostra que homem obeso não cabe em viatura

- Publicidade-

Um vídeo que circula nas Redes Sociais mostra uma situação inusitada de um homem obeso preso pela Polícia, mas que não cabe no porta malas da viatura onde comumente são transportados os presos e detidos em via pública. Nas imagens o homem tenta se encaixar no espaço traseiro da viatura, primeiro ele tenta de costas, não consegue. Depois de joelhos se esforça para entrar no xadrez, também não consegue. Até que ele já irritado grita com os policiais: : “não cabe porra” . O vídeo termina sem que a pessoa que registrou a cena diga em que cidade e data o fato aconteceu.

VÍDEO: