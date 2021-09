Namorada de homem que confessou 15 homicídios em Rio Branco é julgada por um dos crimes

Lis Carolyne Costa da Silva está sendo julgada, nesta quinta-feira (2), pela morte de Ítalo de Souza Charife em janeiro do ano passado. Segundo o processo, ela agiu junto com o namorado, Ricardinho Vitorino de Souza – que confessou ser autor de pelo menos 15 homicídios em Rio Branco.

Pela morte de Ítalo Charife, o acusado foi julgado em junho deste ano e pegou mais de 28 anos de prisão. Agora, quem senta no banco dos réus é a namorada, que, segundo o processo, na época arquitetou o crime com ele. A motivação foi a briga de facções criminosas.

Charife morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 5 de janeiro do ano passado após ser atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. O atentado contra o jovem ocorreu no bairro Conquista e ele foi socorrido. Segundo a polícia, o casal chegou a pedir um táxi para cometer o crime.

Ela vai ser julgada por homicídio qualificado na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. O G1 não conseguiu contato com a defesa da acusada.