NA CAMA: Homem é preso acusado de estuprar a amiga da esposa em bebedeira

- Publicidade-

Ele nega o crime e afirma que tudo teve o consentimento da vítima

Policiais militares prenderam na madrugada deste domingo (26) um homem de 33 anos acusado de estuprar a amiga da esposa em uma residência no bairro Caladinho, zona Sul da capital de Rondônia.

Conforme consta em ocorrência, a vítima, o acusado e a mulher dele estariam consumindo bebida alcoólica desde a noite passada. A vítima de 26 anos disse que em determinado momento resolveu ir dormir porque estaria sentindo muitas dores nas costas, pois horas antes tinha caído de moto no momento em que havia comprado cerveja com a esposa do acusado.

Segundo a ocorrência, a mulher foi dormir e o casal ficou na sala consumindo bebida alcoólica. Em determinado instante, o acusado foi até o quarto e teria praticado o estupro contra a vítima.

Ele só parou quando a esposa começou a bater na porta. A vítima em seguida teria jogado um copo no rosto do acusado e dito para a amiga: “Larga esse homem, ele me estuprou”.

Depois disso, o casal saiu do local em uma motocicleta e a vítima acionou a Polícia Militar. O acusado acabou preso na residência dele que fica no bairro Caladinho. O homem foi apresentado na Central de Flagrantes.

Ele nega o crime e afirma que tudo teve o consentimento da vítima.