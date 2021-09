Município de Xapuri pode ter falta de combustíveis no fim de semana

- Publicidade-

Com apenas dois postos existentes na cidade, Xapuri começou a registrar falta de combustíveis a partir desta quinta-feira (9). Em um deles, faltou gasolina durante todo o dia, o que fez com que houvesse fila no segundo, por algumas horas do dia, até o estoque ser zerado.

Até a noite desta quinta-feira, apenas um dos dois postos havia recebido um novo carregamento, de 5 mil litros de gasolina que, de acordo com funcionários com quem a reportagem conversou, é pouco para a demanda do fim de semana. Na manhã desta sexta-feira (10) já havia fila no local.

Não há informações sobre previsão de chegada de novos carregamentos de gasolina para Xapuri no decorrer desta sexta-feira, pois estaria, segundo os postos, havendo dificuldades para o abastecimento de caminhões em Rio Branco.

Vale informar que até o começo da manhã os postos de Xapuri ainda tinham óleo diesel nas bombas.

Em Brasiléia e Epitaciolândia, a situação era normal até por volta das 16 horas desta quinta-feira, sem filas nos postos e sem a previsão de falta de gasolina para as horas seguintes, segundo os frentistas consultados.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Acre (SINDEPAC) os postos de combustíveis no Acre podem sofrer desabastecimento devido ao fechamento da BR-364, em Rondônia, causado pelos protestos de caminhoneiros bolsonaristas.