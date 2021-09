Município de Cruzeiro do Sul está próximo a 100% da meta de vacinação de segunda dose

- Publicidade-

Entre os municípios do Acre, Cruzeiro do Sul é o que está com a vacinação de segunda dose mais avançada.

Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira ,08, pelo PNI Nacional, o município de Cruzeiro do Sul já cumpriu 99,57% da meta de vacinação de segunda dose. Até o fechamento do relatório haviam sido aplicadas 34.751 doses da meta de 34.900. Entre os municípios do Acre, Cruzeiro do Sul é o que está com a vacinação de segunda dose mais avançada.

Quanto à vacinação de primeira dose, Cruzeiro do Sul aplicou um total de 60.632 doses, correspondendo à 88,69% da meta de 68.361 doses.

O relatório avalia ainda as metas de vacinação tomando por base a aplicação das duas doses. Neste caso, Cruzeiro do Sul cumpriu 92,37% da meta preconizada pelo PNI.

Dr. Agnaldo Lima, secretário municipal de saúde, atribui o bom resultado às muitas campanhas realizadas para cada faixa etária, às ações de busca ativa e serviço itinerante de vacinação.

“Atualmente seguimos com a vacinação nos postos de saúde, que é uma maneira de estar próximos às pessoas. Mas só alcançamos esse índice graças às muitas ações que forma realizadas com nossa equipe da saúde”, explica o secretário.

O prefeito Zequinha Lima elogiou o empenho de toda equipe da secretaria de saúde diante do resultado divulgado nesta quarta.

“A vacinação contra a Covid é uma ação prioritária da prefeitura através da secretaria de saúde e este é resultado do empenho de cada um e de todos nós, inclusive da população que tem atendido ao chamado para a vacinação”, disse o prefeito.

Terceira Dose

Nesta quinta-feira uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite – instância que reúne gestores de saúde do estado e município – deverá definir datas, prazos e metas para a antecipação da terceira dose no Acre. Neste momento, a terceira dose será destinada apenas para idosos com mais de 70 anos e pessoas com comorbidades graves.

O objetivo é oferecer proteção extra para as novas variantes da Covid.