Mulher morre em acidente após ser esfaqueada

Uma mulher de 25 anos morreu após ser esfaqueada e se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (17), em Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

O acidente aconteceu por volta das 6h40, na SC-452, próximo ao trevo do bairro Liberata.

A vítima foi esfaqueada por um homem e estava sendo levada ao hospital pelos pais, momento em que houve a colisão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar no local os socorristas constataram uma colisão frontal, envolvendo um Volkswagen Parati e um Citroën C3.

No banco traseiro do C3 foi localizada a vítima fatal com uma faca encravada no pescoço e clavícula, já sem sinais vitais.

Segundo informações da Polícia Militar, a jovem teria sido atingida pela facada por um homem, ainda não identificado e foi socorrida pelos pais, mas o acidente aconteceu durante o trajeto para o hospital.

Os pais da mulher apresentaram crise nervosa. Eles foram atendidos pela equipe do Samu e encaminhados ao hospital.

As guarnições realizaram desencarceramento do condutor da Parati, que ficou presa às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro.

O IGP (Instituto Geral de Perícias), a PM e a Polícia Civil foram acionados para fazer os levantamentos necessários.