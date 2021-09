Mulher morre após ser arrastada por metrô por causa de coleira de cão

A americana saiu de um vagão e não percebeu que seu cão ficou do outro lado.

ma mulher morreu depois de as portas do metrô terem se fechado entre ela e o seu cão, prendendo a coleira do animal e arrastando-a. O acidente aconteceu na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, na última segunda-feira. A mulher, identificada como Amy Adams, de 41 anos de idade, estava presa ao cão através de uma coleira mãos-livres (que se prende à cintura ou ao torso do dono).

De acordo com o Huffington Post, a mulher saiu do vagão “no último segundo” e o cão ficou no interior. As portas se fecharam e a norte-americana não percebeu que o animal estava a bordo, pois “parecia estar acenando a alguém”.

Quando a composição saiu, a norte-americana foi arrastada pela plataforma. “O trem saiu com o cão dentro e a mulher foi arrastada da plataforma até às linhas”, indicaram as autoridades em comunicado.