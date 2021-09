Mulher leva cinco pontos na cabeça após ser agredida por seu marido

- Publicidade-

Deusimar Almeida Da Silva, morador do Belo Jardim 2 no Ramal do Macarrão foi conduzido à Delegacia de Flagrantes na noite desta terça-feira, 14, após agredir violentamente sua esposa.

A vítima que tem 53 anos, disse que já vive com Deusimar há mais de vinte a os e que o casal sempre teve muitas brigas.

”Ele sempre fala muita coisa e bebe muito, brigamos sim, mas desta vez foi demais”, relatou a vítima.

A mulher disse também que não é a primeira agressão física, porém foi a mais grave.

”Já registrei queixa uma vez e depois tirei, mas desta vez não vou mais retirar, não dá mais”, disse a mulher que além do ferimento na cabeça está com o corpo cheio de escoriações.

O filho caçula do casal disse que ao sair para o trabalho por volta do meio dia, pai e mãe já estavam bebendo, mas que o pai sempre comete excessos.

”Quando cheguei do trabalho umas cinco da tarde, ele estava em casa dormindo e minha mãe não estava. Foi quando os vizinhos falaram da discussão e que ele a ameaçou de morte e agrediu. Ela então correu para a mata para se esconder e a encontramos desacordada e com a cabeça sangrando”, lamentou o filho.

Os policiais do Segundo Batalhão atenderam a ocorrência e levaram a vítima para a UPA e posteriormente para a delegacia, assim como o agressor.

Além de violência doméstica, a situação caracteriza lesão corporal grave. O Homem agora ficará a disposição da justiça.

”Eu não tenho pai, ele nunca foi um pai de verdade. Quem sempre cuidou de nós foi ela. Espero que ela não retire a queixa e ele possa pagar pelas agressões. Ele a ameaçou de morte, não sei que amor é esse” desabafou o filho.