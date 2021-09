Mulher é presa depois de tentar roubar e incendiar loja em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Uma dependente química identificada como Xuxu foi presa em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 10, depois de tentar roubar e incendiar um estabelecimento comercial no Mirante do Cais, em Cruzeiro do Sul.

No início da manhã ela arrombou e entrou no box e quando a Polícia Militar chegou ao local, Xuxu pôs fogo em vários objetos e subiu para o forro do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.

A Polícia Militar só conseguiu tirar Xuxu do forro usando spray de pimenta, que deixou a mulher desacordada. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia.